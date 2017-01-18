В челябинских аптеках подскочили цены на маски и лекарства

Публикации за 18.01.17

Челябинские аптеки на фоне эпидемии гриппа подняли цены на маски и лекарства.

Как сообщили агентству «Новый День» представители проекта «Народный контроль», общественники провели традиционный мониторинг цен на лекарственные препараты 25 наименований по 5 крупнейшим аптечным сетевым аптекам Челябинской области – «Областной аптечный склад», «Классика», «Алвик», «Форте», «Живика».

Волонтеры отмечают, что ажиотажного спроса на лекарства и противовирусные маски нет. Потребность даже несколько ниже, чем в январе прошлого года. Однако роста цен избежать не удалось. Причем если за год совокупное повышение стоимости 25 наименований препаратов составило 2,7%, то с ноября 2016 года цены выросли на 4,7%.

Наибольший рост отмечен на процедурные маски – более чем в 3 раза. Ощутимо подорожали оксолиновая мазь (+35%), галазолин (+27%), колдрекс, терафлю (+9,8%), каметон (+9%) и арбидол (+6,4%). При этом колдрекс и терафлю, например, импортные препараты. И рост цен на них, при том что рубль в прошлом году укрепился к иностранной валюте на 24%, выглядит явно необоснованным, подчеркивают в «Народном контроле».

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Вместе с тем, активисты отмечают снижение стоимости ряда препаратов. Так, в среднем на 46% подешевел нафтизин. Правда, в данном случае общественники отмечают существенный разброс цен на это лекарство, выпускаемое разными производителями – от 8,40 до 45 рублей. На 40% снизились цены на ремантадин. Также подешевели таблетки от кашля (-28%) и ацетилсалициловая кислота (-8%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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