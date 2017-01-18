Каждый десятый населенный пункт на Южном Урале «не прикрыт» от пожаров

Публикации за 18.01.17

В Челябинской области 10% населенных пунктов находятся слишком далеко от пожарных частей.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», последние 6 лет на Южном Урале наблюдается тенденция сокращения количества пожаров и числа погибших в них людей. Так, по данным начальника главного управления МЧС России по Челябинской области Юрия Буренко, в 2016 году произошло 4 тысячи 26 пожаров (на 110 меньше чем в 2015 году), погибли 199 человек (на 10 меньше).

Однако до сих пор в регионе остаются населенные пункты, не имеющие противопожарной защиты. Существующая дислокация подразделений огнеборцев на Южном Урале не обеспечивает прикрытие 134 сельских поселений (10% от общего количества), в которых живут более 114 тысяч человек.

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Напомним, несколько лет данную проблему пытаются решить с помощью создания добровольных пожарных дружин. В 2016 году было создано еще 4 отряда в Троицком, Агаповском и Чесменском районах.

При этом работа трех добровольных подразделений, прикрывавших 14 населенных пунктов в Чебаркульском, Нагайбакском и Верхнеуральском районах, была приостановлена из-за отсутствия финансовых средств.

В целом сегодня в области действует 87 отрядов пожарных-любителей.

Отметим, в 2016 году на Южном Урале было зафиксировано 8 нарушений норматива прибытия огнеборцев к месту вызова из-за удаленности населенных пунктов.

Челябинск, Юлия Малецкая

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