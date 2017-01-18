На Южном Урале в 16 раз выросло число детей, погибших в огне

Публикации за 18.01.17

На Южном Урале резко выросло число детей, погибших в огне и воде. Власти заявили об изменении подхода к профилактической работе с многодетными и неблагополучными семьями.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в 2016 году из 199 южноуральцев, погибших во время пожаров, 16 – несовершеннолетние. В 2015 году, по данным регионального управления МЧС, в огне погиб 1 ребенок.

Анализ пожаров, закончившихся смертью детей, за последние 10 лет показал, что в большинстве случаев несовершеннолетние гибнут в частных домах, в которых живут малоимущие, многодетные или неполные семьи, не имеющие средств на своевременный ремонт электрических сетей или печного оборудования.

По словам начальника регионального управления МЧС России Юрия Буренко, зачастую, такие семьи не могут купить дрова и пользуются аварийными электрическими сетями и электронагревательными приборами.

Власти Челябинской области фактически констатировали, что профилактическая работа по пожарной безопасности среди населения до сих пор проводилась формально. По словам вице-губернатора Олега Климова, этой работе не хватает глубокого анализа, конкретики и нацеленности на результат

«Сегодня требуется точный учет таких семей, профилактические осмотры условий проживания, беседы и оказание мер адресной помощи в устранении выявленных рисков», – сообщил заместитель главы региона.

На областном совещании руководство области поручило министерству социальных отношений и региональному управлению МЧС России сформировать программы адресной помощи многодетным и неблагополучным семьям с детьми.

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Буренко сообщил, что уже подготовлен реестр, в который включено 2 тысячи 869 многодетных семей, многие из которых отнесены к категории неблагополучных. В текущем году сотрудники пожнадзора будут ежеквартально навещать эти семьи и проверять дома. А предложения по обеспечению пожарной безопасности, сформированные по итогам обходов, будут направлять в адрес глав муниципальных образований и учреждений соцзащиты.

Стоит отметить, что в 2016 году выросло число случаев гибели детей не только во время пожаров. Так, в прошлом году на 62% увеличилось число утонувших несовершеннолетних южноуральцев: всего зафиксировано 13 погибших (в 2015 году – 8).

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 18.01.17

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