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Челябинск

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Публикации за 18.01.17

В Магнитогорске у полицейской машины на ходу отвалилось колесо (ФОТО)

В Магнитогорске у полицейской машины на ходу отвалилось колесо (ФОТО)

В Магнитогорске у машины ППС на ходу отвалилось колесо.

Как передает корреспондент агентства , инцидент произошел сегодня днем на центральном мосту города металлургов.

Фотографией с места происшествия поделился в социальных сетях один из магнитогорцев. «ППС-буханка, отвалилось переднее левое колесо, лежит на рельсах, – прокомментировал он фото. – Они сами в порядке, ржут стоят...»

«Новый День – Челябинск» , и

Горожане также отнеслись к ЧП с юмором. «По гарантии к дилерам пусть обращаются», – шутят магнитогорцы. «А что им еще делать, – с сочувствием пишет еще одна горожанка. – Только смеяться и остается».

Новый День: В Магнитогорске у полицейской машины на ходу отвалилось колесо (ФОТО)

Фото Евгения Салихова, ВК.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.01.17

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