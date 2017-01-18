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Челябинск

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Публикации за 18.01.17

В Челябинске педофилу-домушнику, напавшему на спящего ребенка, дали 13 лет «строгача»

В Челябинске педофилу-домушнику, напавшему на спящего ребенка, дали 13 лет «строгача»

В Челябинске вынесли приговор мужчине, забравшемуся в чужую квартиру через окно и пытавшемуся изнасиловать маленькую девочку.

Как уже сообщал , преступление произошло в ночь с 1 на 2 мая 2016 года в Ленинском районе.

Пьяный мужчина через открытую форточку залез в квартиру, расположенную на первом этаже, и напал на спящую 4-летнюю девочку. От шума в соседней комнате проснулись родители ребенка, они оттащили педофила от дочери и вызвали полицию.

«Новый День – Челябинск» , и

Челябинец, обвиняемый в незаконном проникновении в жилище и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней, попытался прикинуться невменяемым. Однако психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина полостью осознавал свои действия.

В результате Ленинский районный суд приговорил челябинца к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 18.01.17

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