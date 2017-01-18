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Публикации за 18.01.17

Опять двадцать пять: в Копейске объявлен новый конкурс по выбору главы

Опять двадцать пять: в Копейске объявлен новый конкурс по выбору главы

В Копейске объявлен новый конкурс по отбору кандидатов на должность главы города.

Как сообщили агентству в пресс-службе городской администрации, решение о проведении конкурса утверждено сегодня на внеочередном заседании собрания депутатов. Прием документов продлится с 21 по 30 января 2017 года, в рабочие дни – с 9 до 16 часов, в выходные – с 11 до 13 часов.

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Кроме того, внесены изменения в положение о порядке проведения конкурса. Отныне претендентам придется самостоятельно запрашивать справки об отсутствии судимостей в правоохранительных органах. Принятый в прошлом году региональный закон о требованиях к конкурсантам лишил органы исполнительной власти таких полномочий.

Состав новой конкурсной комиссии будет утвержден 1 февраля. После этого в течение месяца будут проверены вседанные, поступившие от кандидатов на пост главы.

Предварительное заседание комиссии назначено на 1 марта, итоги отбора станут известны 10 марта. Окончательное решение по выбору главы Копейска будет принято 22 марта на очередном собрании депутатов.

Напомним, предыдущий глава Копейска Валерий Устинов сложил полномочия в декабре прошлого года, не продержавшись на своем посту и трех недель. Официальной причиной отставки Устинова явились проблемы со здоровьем. Временно исполняющим обязанности главы назначен его заместитель Владимир Бисеров.

Челябинск, Юлия Димова

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