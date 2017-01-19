NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 19.01.17

Челябинскому школьнику стало плохо во время крещенского купания

Челябинскому школьнику стало плохо во время крещенского купания

В Челябинске во время крещенских купаний трем горожанам потребовалась медицинская помощь. Один из них ребенок.

Как сообщили агентству в городской службе спасения, в крещенскую ночь в иордани окунулось около 6 тысяч жителей южноуральской столицы. Половина из них искупались в проруби возле храма в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали». Дежурившим здесь спасателям пришлось оказывать помощь 9-летнему ныряльщику.

Мальчик пришел к купели вместе с отцом. Однако в ледяной воде он оказался без сопровождения взрослых. На середине купели ему стало плохо. Ребенок испугался и у него появился приступ одышки. Спасатели эвакуировали школьника из купели и оказали ему первую помощь.

«Новый День – Челябинск» , и

Помимо этого к врачам скорой помощи, дежурившим у иордани, обратилось две женщины. Первая из них выходила из купели, поскользнулась и получила травму ноги, а вторую достали из проруби с приступом стенокардии.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 19.01.17

19 января ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: к нам едет прокурор. / Опять двадцать пять: в Копейске объявлен новый конкурс по выбору главы.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter