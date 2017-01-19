Челябинскому школьнику стало плохо во время крещенского купания

Публикации за 19.01.17

В Челябинске во время крещенских купаний трем горожанам потребовалась медицинская помощь. Один из них ребенок.

Как сообщили агентству «Новый День» в городской службе спасения, в крещенскую ночь в иордани окунулось около 6 тысяч жителей южноуральской столицы. Половина из них искупались в проруби возле храма в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали». Дежурившим здесь спасателям пришлось оказывать помощь 9-летнему ныряльщику.

Мальчик пришел к купели вместе с отцом. Однако в ледяной воде он оказался без сопровождения взрослых. На середине купели ему стало плохо. Ребенок испугался и у него появился приступ одышки. Спасатели эвакуировали школьника из купели и оказали ему первую помощь.

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Помимо этого к врачам скорой помощи, дежурившим у иордани, обратилось две женщины. Первая из них выходила из купели, поскользнулась и получила травму ноги, а вторую достали из проруби с приступом стенокардии.

Челябинск, Юлия Малецкая

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