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Челябинск

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Публикации за 19.01.17

На южноуральской трассе автоцистерна врезалась в КамАЗ, есть погибшие

На южноуральской трассе автоцистерна врезалась в КамАЗ, есть погибшие

В Челябинской области при столкновении двух большегрузов погибла женщина.

Как сообщили агентству в ГУ МВД России по Челябинской области, дорожная авария произошла 18 января на 185 километре трассы Южноуральск – Магнитогорск, недалеко от посёлка Солодянка Агаповского района.

Во время тумана 53-летний водитель грузового автомобиля МАН с полуприцепом «автоцистерна» не рассчитал скорость движения и врезался в двигавшейся впереди КамАЗ с прицепом.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате ДТП погибла 37-летняя пассажирка одной из фур. Жительница Магнитогорска скончалась на месте происшествия до приезда скорой.помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 19.01.17

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