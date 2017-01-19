На южноуральской трассе автоцистерна врезалась в КамАЗ, есть погибшие

Публикации за 19.01.17

В Челябинской области при столкновении двух большегрузов погибла женщина.

Как сообщили агентству «Новый День» в ГУ МВД России по Челябинской области, дорожная авария произошла 18 января на 185 километре трассы Южноуральск – Магнитогорск, недалеко от посёлка Солодянка Агаповского района.

Во время тумана 53-летний водитель грузового автомобиля МАН с полуприцепом «автоцистерна» не рассчитал скорость движения и врезался в двигавшейся впереди КамАЗ с прицепом.

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В результате ДТП погибла 37-летняя пассажирка одной из фур. Жительница Магнитогорска скончалась на месте происшествия до приезда скорой.помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка.

Челябинск, Юлия Малецкая

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