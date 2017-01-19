Школьники Коркинского района выйдут на учебу раньше запланированного

Публикации за 19.01.17

Власти Коркино отменили карантин на день раньше запланированного.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе администрации Коркинского района, карантин, объявленный в образовательных учреждениях еще в конце декабря 2016 года, завершится в эту пятницу – 20 января учебный процесс возобновится.

Неделю назад оперативный штаб по заболеваемости гриппом и ОРВИ продлил карантин до 20 января включительно. Однако 18 января, в связи с рекомендациями территориального отдела Роспотребнадзора, было принято решение о досрочном прекращении карантинных мероприятий.

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Напомним, в начале недели областной оперативный штаб по заболеваемости гриппом и ОРВИ рекомендовал муниципальным властям отменить вынужденные каникулы в школах. Вчера власти Челябинска последовали рекомендации и не стали продлять карантин, действовавший до 18 января.

Между тем, на вынужденных каникулах остаются школьники Магнитогорска, Златоуста и Еманжелинского района. Здесь карантин действует до 21 января включительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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