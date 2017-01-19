NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 19.01.17

Школьники Коркинского района выйдут на учебу раньше запланированного

Школьники Коркинского района выйдут на учебу раньше запланированного

Власти Коркино отменили карантин на день раньше запланированного.

Как сообщили агентству в пресс-службе администрации Коркинского района, карантин, объявленный в образовательных учреждениях еще в конце декабря 2016 года, завершится в эту пятницу – 20 января учебный процесс возобновится.

Неделю назад оперативный штаб по заболеваемости гриппом и ОРВИ продлил карантин до 20 января включительно. Однако 18 января, в связи с рекомендациями территориального отдела Роспотребнадзора, было принято решение о досрочном прекращении карантинных мероприятий.

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, в начале недели областной оперативный штаб по заболеваемости гриппом и ОРВИ рекомендовал муниципальным властям отменить вынужденные каникулы в школах. Вчера власти Челябинска последовали рекомендации и не стали продлять карантин, действовавший до 18 января.

Между тем, на вынужденных каникулах остаются школьники Магнитогорска, Златоуста и Еманжелинского района. Здесь карантин действует до 21 января включительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.01.17

На южноуральской трассе автоцистерна врезалась в КамАЗ, есть погибшие. / «Здесь не бывает чистого воздуха», – свердловчане и челябинцы обратились к Куйвашеву и Дубровскому (ФОТО). / Челябинскому школьнику стало плохо во время крещенского купания.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter