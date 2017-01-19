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Челябинск

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Публикации за 19.01.17

В Челябинске сгорел автобус (ФОТО)

В Челябинске сгорел автобус (ФОТО)

В Челябинске сгорел маршрутный ПАЗ.

Новый День: В Челябинске сгорел автобус (ФОТО)

Как передает корреспондент агентства , инцидент произошел рано утром 18 января на конечной остановке общественного транспорта на улице Мамина.

По данным регионального управления МЧС России, сообщение о возгорании поступило в 5 часов 34 минуты.

В результате огонь полностью уничтожил салон автобуса и моторный отсек. В момент возгорания в ПАЗе никого не было. «Новый День – Челябинск» , и

В ликвидации пожара участвовали 6 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

По предварительным данным, причиной возгорания явились нарушения правил использования электрооборудования.

Новый День: В Челябинске сгорел автобус (ФОТО)

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 19.01.17

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