В Челябинске сгорел автобус (ФОТО)

Публикации за 19.01.17

В Челябинске сгорел маршрутный ПАЗ.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел рано утром 18 января на конечной остановке общественного транспорта на улице Мамина.

По данным регионального управления МЧС России, сообщение о возгорании поступило в 5 часов 34 минуты.

В результате огонь полностью уничтожил салон автобуса и моторный отсек. В момент возгорания в ПАЗе никого не было. «Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В ликвидации пожара участвовали 6 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

По предварительным данным, причиной возгорания явились нарушения правил использования электрооборудования.

Челябинск, Юлия Малецкая

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