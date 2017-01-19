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Челябинск

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Публикации за 19.01.17

В Челябинске шестилетний мальчик нашел мать и ее друга мертвыми

В Челябинске шестилетний мальчик нашел мать и ее друга мертвыми

В Челябинске устанавливают обстоятельства смерти мужчины и женщины в микрорайоне «Парковый».

Как сообщили агентству в СУ СК России по Челябинской области, инцидент произошел 18 января в одном из домов на Краснопольском проспекте.

Шестилетний мальчик, проснувшись утром у себя дома, обнаружил мать и ее друга мертвыми. Напуганный ребенок вышел на улицу и позвал на помощь случайного прохожего. Горожанин вызвал полицию.

Прибывшие на место происшествия следователи осмотрели тела 25-летней женщины и 29-летнего мужчины. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружили. Зато нашли в квартире наркотические вещества и шприц.

Ребенок в настоящее время находится у бабушки.

«Новый День – Челябинск» , и

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти челябинцев.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 19.01.17

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