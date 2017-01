Златоустовские оружейники отлили в честь Трампа килограмм ошибок (ФОТО)

Публикации за 19.01.17

Златоустовские оружейники изготовили монету с изображением очередного американского президента, по традиции, с кучей ошибок.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в честь инаугурации Дональда Трампа, которая состоится сегодня, в Златоусте выпустили коллекционную монету-медаль с ликом 45-го президента США.

Она изготовлена из серебра 925 пробы методом художественного литья, диаметр – 12 сантиметров, вес – 1 килограмм.

Надпись на монете сделана с ошибками.

Правильно так: The 45th President of the United States of America

На обратной стороне златоустовские оружейники изобразили статую Свободы на воне звездно-полосатого флага. По периметру пустили надписи: «United States of America» и «In Trump We trust», перефразировав «In God We Trust», размещенную на долларовых банкнотах.

Златоустовские мастера отлили 25 подобных монет. Самую первую собираются передать самому Дональду Трампу. Каким образом, не уточняется.

В лимитированную серию, посвященную инаугурации 45-го президента, вошли также 15 комбинированных монет из серебра и золота и 5 золотых.

Напомним, мастера одного из оружейных предприятий Златоуста прославились изготовлением провокационных монет и медалей два года назад.

В 2014 году они выпустили килограммовую монету в честь присоединения Крыма. На аверсе был изображен барельеф президента РФ Владимира Путина, а на реверсе – карта полуострова.

При внимательном рассмотрении обнаружилось, что мастера не ладят с географией: расположение населенных пунктов на монетной карте полуострова не соответствовало реальности. Так, города Кача и Саки перепутаны местами, Феодосия оказалась гораздо севернее, чем на самом деле, и при этом почему-то под Коктебелем, который поместили рядом с Керчью. Гораздо севернее настоящего расположения оказался и Форос – на широте с Ялтой.

Килограммовых монет-медалей из Златоуста «удостоились» глава Чечни Рамзан Кадыров, а также Иосиф Сталин и Георгий Жуков.

Челябинск, Юлия Малецкая

