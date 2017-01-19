Неадекват или хороший отец? В Магнитогорске мужчина избил двух школьников на горке

Публикации за 19.01.17

В Магнитогорске разыскивают мужчину, избившего двух школьников.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в социальных сетях распространяется информация об инциденте, случившемся 18 января на территории ледового городка.

«Срочно ищу свидетелей происшествия. Сегодня на елке на Б. Ручьева взрослый мужик избил двух несовершеннолетних мальчишек. Просьба: кто что видел, написать в личные сообщения. Может, кто запомнил номер машины. Описание: живет, скорее всего, в районе Бориса Ручьева, имеет двух дочек 7-8 лет, близнецы. На вид лет 35-40, ездит на белой машине, предположительно «Киа». Кто узнал по описанию подлеца, отпишитесь пожалуйста в ЛС», – говорится в посте, размещенном на страницах нескольких городских сообществ.

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По словам матери одного из пострадавших, 12-летний сын вместе с 14-летним товарищем катались на горке. В это же время там находились другие мальчики, которые стали всех толкать, в том числе девочек-близнецов. Девочки заплакали и ушли, но вскоре вернулись с отцом. Обидчики к этому времени уже исчезли.

«Папа без разговоров поднялся на горку, напал на мальчишек сзади, схватил их за шеи и сбросил по лестницам вниз, потом спустился сам и начал дубасить кулаками по голове и пинать в живот, и это мужик делал при всем народе. И всем было плевать, дети плакали и говорили, что они никого не толкали, но мужик от этого свирепел еще больше», – сообщила мать пострадавшего.

По словам женщины, у сына сотрясение мозга, у его приятеля разбито ухо.

Горожанка обратилась в полицию.

В пресс-службе управлении МВД по Магнитогорску не смогли прокомментировать данный инцидент.

Отметим, горожане, обсуждая эту историю в соцсетях, разделились на два лагеря. Большинство не верят в то, что взрослый мужчина с особой жестокостью избил детей, а в целом одобряют физическое насилие для защиты дочерей. Поклонники телесных наказаний почему-то уверены, что пострадавшие подростки обманули своих матерей, придумав историю с «пришлыми» обидчиками, на самом деле это они всех сталкивали с горки и получили по заслугам.

Кое-кто пытается заметить, что взрослые люди вообще не имеют права прикасаться к чужому ребенку, чтобы он не совершил.

Примечательно, что ни один свидетель происшествия так и не откликнулся. Между тем, магнитогорцы продолжают виртуально ругаться, фантазируя, как было дело.

Челябинск, Юлия Малецкая

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