В Челябинске произошло сразу две аварии с участием трамваев

Публикации за 19.01.17

В Челябинске практически одновременно произошло два ДТП с участием трамваев.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», первая авария зафиксирована на северо-западе. Об этом сообщается в сообществе «Подслушано в ГЭТе Челябинск».

Из-за ДТП закрыто движение трамваев до конечной остановки «Улица Чичерина», предупреждают горожан: вагоны следуют до остановки «Улица Ворошилова».

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Еще одно столкновение трамвая и автомобиля произошло в центре города, в районе оперного театра. В настоящее время из-за аварии остановлено движение вагонов в обоих направлениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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