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Челябинск

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Публикации за 19.01.17

На Южный Урал надвигается циклон: ветер, метели – зато сдует смог

На Южный Урал надвигается циклон: ветер, метели – зато сдует смог

В Челябинской области резко переменится погода.

Как передает корреспондент агентства , по данным регионального Гидрометцентра, на Южный Урал надвигается циклон. Грядущей ночью еще ожидается сильный мороз – до минус 29 градусов Цельсия, а завтра днем погода уже изменится.

Днем столбик термометра поднимется до минус 6-11 градусов, в низинах до -15. Циклон принесет умеренные снегопады в горах и небольшие осадки на территории остальной области. Возможны метели, по утрам туманы и изморозь.

«Новый День – Челябинск» , и

Направление ветра переменится на юго-западное, скорость усилиться до 5-10 метров в секунду, с отдельными порывами до 18 м/с.

21 января южноуральцев ждет аналогичная погода, но порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду.

22 января немного похолодает: до -17,-19 градусов ночью и -10,-12 – днем.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 19.01.17

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