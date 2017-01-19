На Южный Урал надвигается циклон: ветер, метели – зато сдует смог

Публикации за 19.01.17

В Челябинской области резко переменится погода.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», по данным регионального Гидрометцентра, на Южный Урал надвигается циклон. Грядущей ночью еще ожидается сильный мороз – до минус 29 градусов Цельсия, а завтра днем погода уже изменится.

Днем столбик термометра поднимется до минус 6-11 градусов, в низинах до -15. Циклон принесет умеренные снегопады в горах и небольшие осадки на территории остальной области. Возможны метели, по утрам туманы и изморозь.

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Направление ветра переменится на юго-западное, скорость усилиться до 5-10 метров в секунду, с отдельными порывами до 18 м/с.

21 января южноуральцев ждет аналогичная погода, но порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду.

22 января немного похолодает: до -17,-19 градусов ночью и -10,-12 – днем.

Челябинск, Юлия Малецкая

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