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Публикации за 19.01.17

Власти Челябинской области надеются, что нового «Гринфлайта» в регионе не появится

Власти Челябинской области надеются, что нового «Гринфлайта» в регионе не появится

В южноуральском минстрое ожидают сокращения числа проблемных дольщиков.

Как передает корреспондент агентства , 116 застройщиков работают в Челябинской области с привлечением средств дольщиков. Об этом сообщил заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Виталий Передерий.

Всего по схеме долевого строительства на Южном Урале возводится 2 миллиона 112 тысяч квадратных метров жилья. На сегодня в регионе насчитывается 18,5 тысячи дольщиков, а объем рынка долевого строительства оценивается в 29,5 миллиарда рублей.

Ситуация с проблемными дольщиками к началу 2017 года не изменилась. По-прежнему в числе таковых находятся клиенты шести застройщиков. В наиболее сложной ситуации оказались южноуральцы, заключившие договор долевого участия с Уральской строительной компанией (Челябинск) и ООО «Аркона» (Миасс). Эти компании прекратили свое существование, не исполнив обязательств перед дольщиками.

Еще четыре строительных организации внушают властям региона осторожный оптимизм. Челябинский «Гринфлайт» следует разработанному новым руководством плану. В прошлом году компании удалось достроить 3 дома, еще 11 она намерена ввести в эксплуатацию в 2017 году, остальные – в 2018 году. В лучшую сторону изменились дела и у компании «Речелстрой»: строителям удалось договориться со Сбербанком о реструктуризации задолженности и продолжить возведение домов. Две миасские строительных организации – «Проминвест» и Жилищно-инвестиционная корпорация, также испытывавшие сложности в 2016 году, представили властям приемлемые планы окончания строительства жилых домов.

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Особняком стоит ЖК «Новоград», дольщики которого организовали в минувшие выходные митинг, чтобы привлечь внимание властей и горожан к своей проблеме. Власти не видят особых сложностей с этой стройкой. По словам Виталия Передерия, сейчас застройщик комплекса ООО «Град» проходит процедуру банкротства. После этого к строительству сможет приступить любой другой застройщик. При этом, по расчетам регионального минстроя, имеющихся в жилом комплексе активов будет достаточно для реализации любых вариантов достройки простаивающего объекта. Правда, желающих на этот «лакомый кусочек» пока не нашлось.

В целом, в правительстве области ситуацию с проблемными дольщиками оценивают оптимистично. «Новых всплесков в этом году мы не прогнозируем, – подчеркнул заместитель министра строительства и инфраструктуры. – Даже рассчитываем, что число проблемных дольщиков будет сокращаться».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.01.17

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