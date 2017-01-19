«Каждая копейка на счету»: южноуральские льготники продолжают отказываться от соцпакета

Публикации за 19.01.17

Лишь 20% федеральных льготников на Южном Урале не заменили соцпакет денежной выплатой.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», 237 тысяч федеральных льготников отказались в 2016 году от натуральных льгот в пользу денежной компенсации. Это примерно 80% южноуральцев, имеющих право на преференции. Об этом сообщил заместитель управляющего ОПФР по Челябинской области Леонид Устелемов.

Средний размер денежной выплаты составил на Южном Урале 2 тысячи 121 рубль месяц. В каждом конкретном случае эта сумма варьируется от 1 тысячи 919 до 4 тысяч 700 рублей.

Представитель ПФР напомнил, что социальный пакет федерального льготника включает санитарно-курортное лечение, обеспечение бесплатными лекарствами и льготу при проезде в транспорте. При этом отказаться можно как от всего соцпакета, так и частично.

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Передумавшие льготники могут, в свою очередь, отказаться от денежной выплаты, получив право на натуральные преференции, однако пока о такой возможности чиновники рассуждают больше теоретически. Желающих вернуть натуральные льготы немного. И дело отнюдь не в том, что компенсация более удобна для южноуральцев. «Размеры пенсий в реальном выражении снизились, – признает Леонид Устелемов. – Покупательная способность пенсионеров падает, и сейчас каждая копейка на счету». Это и заставляет людей отказываться от натуральных льгот.

Челябинск, Виктор Елисеев

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