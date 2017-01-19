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Челябинск

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Публикации за 19.01.17

В Копейске прохожие спасли из горящего дома кота, едва не забыв человека

В Копейске прохожие спасли из горящего дома кота, едва не забыв человека

В Копейске прохожие вытащили из огня кота и парня.

Как передает корреспондент агентства , инцидент произошел днем 18 января. По данным регионального управления МЧС, загорелся одноэтажный жилой дом барачного типа на улице Республиканская. Пострадавших нет.

Стоит отметить, что пожар обошелся без жертв лишь благодаря случайным прохожим.

Жительница Копейска, первой заметившая возгорание, рассказала в соцсетях о спасении обитателей барака, прозванного местными жителями «бомжатником» из-за асоциальных жильцов.

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По словам горожанки, пока она вызывала пожарных к дому подошла женщина «со следами хронического алкоголизма на лице». Выяснилось, что это одна из «квартиранток».

«Она заходит в дом и возвращается, сильно кашляя, с кошкой. Я начинаю ее допытывать, есть ли еще кто-то в доме, почему загорелся дом и прочее. Она отвечает, что только вернулась из больницы, а тут все горит уже. Причин не знает. Я уточняю у нее: «А в другой стороне дома кто-нибудь живет?». Дом разделен на 2 части: вторая половина здания выглядела лучше, там везде были стекла в окнах и даже занавески висели. Она мне спокойно отвечает: «Да, там парень живет, спит он…», – рассказала горожанка в группе «Подслушано Копейск».

На помощь молодому человеку бросились двое мужчин-очевидцев.

«В итоге они вытащили оттуда парня лет 20-25. Он немного шатался. Один из наших спасателей сказал, что парень спал. Когда они его нашли, в комнате было все в дыму и дышать было нечем. Получается, они спасли парню жизнь! И кота еще прихватили», – восхищается копейчанка.

В ликвидации пожара участвовали 10 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.

В результате огнем были уничтожены вещи, повреждено 30 квадратных метров стен и 20 квадратов потолочных перекрытий.

Челябинск, Юлия Малецкая

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