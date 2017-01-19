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Челябинск

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Публикации за 19.01.17

В Челябинске организовали фабрику поддельного алкоголя на городской свалке

В Челябинске организовали фабрику поддельного алкоголя на городской свалке

В 100 метрах от Челябинской свалки развернули производство паленого спиртного.

Как передает корреспондент агентства , на нелегальную фабрику полиция и ФСБ вышли в ходе совместной операции.

По данным ГУ МВД по Челябинской области, производство контрафакта организовали 10 южноуральцев. В нелегальных цехах и складах работали 35 выходцев из Узбекистана и Таджикистана. При обыске силовики изъяли четыре конвейера, 56 тысяч литров спирта, более 30 тысяч бутылок с готовой продукцией, 954 канистры с медицинским спиртом объемом 21 литр каждая, 323 коробки, 5 мешков с крышками для закупоривания бутылок, 15 коробок с акцизными марками и этикетками.

«Новый День – Челябинск» , и

Предприятие использовало для разбавления спирта воду из расположенной рядом со свалкой скважины. Контрафакт маркировался этикетками коньяка, виски и водки известных брендов, затем развозился по Челябинской области и другим регионам.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.01.17

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