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Челябинск

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Публикации за 19.01.17

Клиент всегда прав? В Челябинске транспортная компания попыталась перевезти бомбу

Клиент всегда прав? В Челябинске транспортная компания попыталась перевезти бомбу

Сотрудники транспортной компании в Челябинске, не задумываясь, приняли у клиента бомбу.

Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сразу две частные компании-перевозчика попались на нарушении требований законодательства о транспортно-экспедиционной деятельности.

Надзорное ведомство провело проверки с имитацией сдачи груза в ООО «Деловые линии» и ООО Транспортная компания «КИТ» и пришло к неутешительным выводам: сотрудники перевозчиков могут доставить по указанному адресу любое отправление, даже самое опасное.

Экспедиторам транспортных компаний передали коробку с наклейкой «муляж самодельного взрывного устройства, содержит имитатор запаха тротила». К коробке был прикреплен телефон, в ней находился детонатор. По сути, посылка представляла собой самодельное взрывное устройство. Сотрудники компаний даже не потрудились осмотреть отправление, а спокойно взялись его доставить. Между тем, в декларации указали, что содержимое груза осмотрено.

«Новый День – Челябинск» , и

По результатам проверки руководители транспортных компаний оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый. Невнимательные сотрудники предприятий получили выговоры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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