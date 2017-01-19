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Челябинск

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Публикации за 19.01.17

В Аше малыш отравился магазинным печеньем (ФОТО)

В Аше малыш отравился магазинным печеньем (ФОТО)

В Аше ребенок отравился, поев печенья с плесенью.

Как передает корреспондент агентства , горожанка приобрела в одном из магазинов города слоеные треугольнички с начинкой. Спустя некоторое время женщина обнаружила внутри печенек жизнь в виде колоний плесневых грибов. Выпечкой успел полакомиться ребенок. Организм малыша не принял испортившееся печенье.

Новый День: В Аше малыш отравился магазинным печеньем (ФОТО)

«Вот такую вкусняшку я купила вчера в «Тамерлане» ... Продавцы! Вы что, вообще не люди? Ребёнок сидит на горшке!!!!!», – сообщила горожанка, пообещав сотрудникам магазина прийти «в гости».

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Ашинцы призывают женщину написать жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор, чтобы наказать нерадивых продавцов. Кое-кто защищает сотрудников торговой точки.

«Тут нет вины продавца. Вина начальства. Продавцов заставляют продавать такой товар, чтобы не списывать. Возвратов сейчас тоже нет в магазинах обратно поставщикам. А дату можно каждый день новую клеить. Работала, знаю. Если не продашь такой товар, покупай за свой счёт или штраф», – объясняет сложившуюся традицию одна из участниц обсуждения.

Новый День: В Аше малыш отравился магазинным печеньем (ФОТО)

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 19.01.17

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