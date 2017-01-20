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Челябинск

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Публикации за 20.01.17

В Челябинске на крыльце школы несколько часов лежал труп (ФОТО)

В Челябинске на крыльце школы несколько часов лежал труп (ФОТО)

На крыльце челябинской школы скончался мужчина.

Как передает корреспондент агентства , трагический инцидент произошел сегодня утром.

Мужчине внезапно стало плохо на крыльце школы №61 в Металлургическом районе. Очевидцы вызвали скорую помощь. Однако челябинец скончался до приезда врачей.

По некоторым данным, мужчина не является сотрудником учебного заведения, он отводил ребенка в школу. «Новый День – Челябинск» , и

Участники сообщества «Подслушано ЧМЗ» сообщили, что после того как уехала скорая, мертвый мужчина остался лежать на крыльце, накрытый одеялом. Как минимум он пролежал там три урока на глазах у ошарашенных школьников.

Новый День: В Челябинске на крыльце школы несколько часов лежал труп (ФОТО)

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 20.01.17

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