В Челябинске на крыльце школы несколько часов лежал труп (ФОТО)

Публикации за 20.01.17

На крыльце челябинской школы скончался мужчина.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», трагический инцидент произошел сегодня утром.

Мужчине внезапно стало плохо на крыльце школы №61 в Металлургическом районе. Очевидцы вызвали скорую помощь. Однако челябинец скончался до приезда врачей.

По некоторым данным, мужчина не является сотрудником учебного заведения, он отводил ребенка в школу. «Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Участники сообщества «Подслушано ЧМЗ» сообщили, что после того как уехала скорая, мертвый мужчина остался лежать на крыльце, накрытый одеялом. Как минимум он пролежал там три урока на глазах у ошарашенных школьников.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 20.01.17

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