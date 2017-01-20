NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 20.01.17

В Челябинске оператор системы «Город» спасла выручку от вооруженного грабителя

В Челябинске оператор системы «Город» спасла выручку от вооруженного грабителя

В Челябинске грабитель с ножом пытался ограбить оператора системы «Город».

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел 18 января около 18:00 в торговом комплексе, расположенном на улице Новороссийская.

Грабитель напал на оператора системы сбора электронных платежей, действовавшей в помещении супермаркета известной торговой сети. Угрожая ножом, мужчина потребовал передать ему деньги, находившиеся – более 140 тысяч рублей.

Однако 20-летняя челябинка не растерялась. Оттолкнув нападавшего, девушка закричала. Очевидцы происходящего вызвали полицию. На место преступления был направлен ближайший наряд дорожно-постовой службы ГИБДД города. Мужчина, бросив нож, попытался убежать. Однако прибывшие на место полицейские и посетители ТРК задержали его на выходе из комплекса.

«Новый День – Челябинск» , и

Доставив мужчину в отдел полиции, правоохранители выяснили, что он уже был судим за имущественные преступления.

Следственным подразделением отдела полиции «Ленинский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.01.17

В Челябинске на крыльце школы несколько часов лежал труп (ФОТО). / Школьников Кыштыма вновь отправляют на карантин. / Эти странные страшные русские. Кинопятница РИА «Новый День».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter