В Челябинске оператор системы «Город» спасла выручку от вооруженного грабителя

Публикации за 20.01.17

В Челябинске грабитель с ножом пытался ограбить оператора системы «Город».

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел 18 января около 18:00 в торговом комплексе, расположенном на улице Новороссийская.

Грабитель напал на оператора системы сбора электронных платежей, действовавшей в помещении супермаркета известной торговой сети. Угрожая ножом, мужчина потребовал передать ему деньги, находившиеся – более 140 тысяч рублей.

Однако 20-летняя челябинка не растерялась. Оттолкнув нападавшего, девушка закричала. Очевидцы происходящего вызвали полицию. На место преступления был направлен ближайший наряд дорожно-постовой службы ГИБДД города. Мужчина, бросив нож, попытался убежать. Однако прибывшие на место полицейские и посетители ТРК задержали его на выходе из комплекса.

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Доставив мужчину в отдел полиции, правоохранители выяснили, что он уже был судим за имущественные преступления.

Следственным подразделением отдела полиции «Ленинский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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