В Челябинске осудили банду аферистов, лишивших жилья полсотни человек: лидеру дали 13 лет

Публикации за 20.01.17

В Челябинске осуждена банда «черных» риелторов.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Советского районного суда, организованная преступная группа, состоящая из 10 человек, признана виновной в совершении 36 мошенничеств, двух покушений на мошенничество, а также в растрате чужого имущества.

Установлено, что ОПГ организовал челябинец, долгое время занимавшийся риелторской деятельностью. Постепенно преступный бизнес рос: привлекались все новые участники, совершалось больше мошенничеств, прибыль увеличивалась.

Подельники искали потенциальных «жертв», просматривая в почтовых ящиках квитанций об оплате коммунальных услуг – проверяли задолженность, визуально оценивая состояние окон и дверей квартир. Обнаружив подходящую кандидатуру из числа неблагополучных, малообеспеченных граждан, «риелторы» втирались к ним в доверие разными способами: давая деньги в долг, покупая продукты питания или спиртное. А затем обманом склоняли собственников к заведомо невыгодным сделкам с жильем. Хозяева подписывали доверенности на право распоряжения недвижимостью, дарили квартиры в пользу третьих лиц или участников ОПГ.

Лидер «черных» риелторов установил дифференцированную систему оплаты, определяя размер вознаграждения в зависимости от степени личного участия каждого. Одним из подельников был нотариус.

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ОПГ действовала с 2005 по 2010 годы, лишив жилья 45 челябинцев. Общая сумма материального ущерба превысила 30 миллионов рублей.

Девять из десяти обвиняемых так и не признали свою вину.

Советский районный суд Челябинска признал виновными всех. Девятерым назначены реальные сроки лишения свободы: лидер банды получил 13 лет, остальные – от 11 до 6 лет. Один из осужденных будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Одну из соучастниц-женщин суд приговорил к 5,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 4 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими, оставлены без рассмотрения. В этом случае истцами сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Челябинск, Юлия Малецкая

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