Колхоз, до свиданья! В АПК Челябинской области торжествует капитализм

Публикации за 20.01.17

Предварительные итоги сельхозпереписи показали, что на Южном Урале холдинги и фермеры выдавливают кооперативы.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, Борису Дубровскому доложили о предварительных итогах Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

Министр сельского хозяйства Сергей Сушков сообщил, что в сравнении с итогами переписи 2006 года, количество сельхозорганизаций сократилось в Челябинской области на 41% – до 372, при этом площадь земли в расчете на одно предприятие уменьшилась на 17% и составила в среднем 4 тысячи 112 гектаров.

А вот средние наделы фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей увеличились на 70% – до 194 гектаров, а их количество снизилось только на 5% – до 4 тысяч 615.

«Происходит очевидная концентрация капитала, потому что за последние 10 лет количество сельхозорганизаций уменьшилось, при этом, фактически, обрабатываемые площади остались те же самые, – отметил министр. – Что касается личных подсобных хозяйств, то тоже интересная ситуация. Они у нас остались на уровне 2006 года, даже немножко выросли. Было 220 тысяч 200, а сейчас 220 тысяч 500, то есть количество людей, занимающихся сельхозпроизводством, не сокращается. До получения данных сельхозпереписи мы считали наоборот».

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Как отмечают в министерстве сельского хозяйства Челябинской области, концентрации капитала среди сельхозорганизаций способствует деятельность крупных аграрных холдингов. Они постепенно подминают под себя более мелкие хозяйства: часть из них включают непосредственно в структуру предприятия, часть подчиняют, сохраняя до поры до времени в качестве отдельного юридического лица. Роль же бывших колхозов, преобразованных в сельскохозяйственные производственные кооперативы, становится все меньше. Зато растет значимость фермеров – именно благодаря им удалось сохранить общий объем обрабатываемых пахотных земель.

Челябинск, Виктор Елисеев

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