В Магнитогорске грабители дважды пытались взорвать один и тот же банкомат

Публикации за 20.01.17

В Магнитогорске будут судить мужчин за две неудачные попытки взорвать один и тот же банкомат.

Как сообщили агентству «Новый День» в прокуратуре области, утверждено обвинительное заключение в отношении двух магнитогорцев, обвиняемых в покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По версии следствия, три месяца приятели готовились к преступлению: выбирали наиболее подходящий банкомат, покупали необходимое оборудование для взрыва, смотрели в Интернете ролики и инструкции по взрыву банкоматов.

Сообщники планировали закачать газ в аппарат через отверстие выдачи купюр, с помощью электрошокера устроить замыкание и взрыв.

В сентябре 2016 года магнитогорцы попытались реализовать задуманное в круглосуточной зоне облуживания одного из банков, расположенной на первом этаже многоквартирного дома на проспекте Карла Маркса. В банкомате на тот момент находились около 3 миллионов рублей.

Однако подрывникам-самоучкам не удалось устроить взрыв: произошла утечка газа из банкомата в помещение. Сообщники сбежали.

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Спустя три дня товарищи вновь попытались взорвать этот же банкомат (там осталось 2,8 миллиона рублей). Однако в момент подготовки к взрыву один из приятелей был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Юлия Малецкая

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