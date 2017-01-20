Южноуралец целую ночь держал избитую жену в подвале

Публикации за 20.01.17

В Челябинской области проводится проверка по факту незаконного лишения свободы женщины мужем.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел в одном из сел Увельского района. В полицию обратилась местная жительница, рассказавшая об издевательствах.

По словам селянки, пьяный супруг жестоко ее избил, а затем бросил в холодный подвал гаража. Женщина провела там целую ночь. «Заботливый» муж на время заточения выделил жене полушубок, свечу и бутылку воды. Утром мужчина выпустил пленницу, а она сразу же отправилась в полицию, сообщает газета «Вся округа».

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По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Челябинск, Юлия Малецкая

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