NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 20.01.17

Южноуралец целую ночь держал избитую жену в подвале

Южноуралец целую ночь держал избитую жену в подвале

В Челябинской области проводится проверка по факту незаконного лишения свободы женщины мужем.

Как передает корреспондент агентства , инцидент произошел в одном из сел Увельского района. В полицию обратилась местная жительница, рассказавшая об издевательствах.

По словам селянки, пьяный супруг жестоко ее избил, а затем бросил в холодный подвал гаража. Женщина провела там целую ночь. «Заботливый» муж на время заточения выделил жене полушубок, свечу и бутылку воды. Утром мужчина выпустил пленницу, а она сразу же отправилась в полицию, сообщает газета «Вся округа».

«Новый День – Челябинск» , и

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 20.01.17

В Магнитогорске грабители дважды пытались взорвать один и тот же банкомат. / Колхоз, до свиданья! В АПК Челябинской области торжествует капитализм. / В Челябинске осудили банду аферистов, лишивших жилья полсотни человек: лидеру дали 13 лет.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter