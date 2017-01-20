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Челябинск

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Публикации за 20.01.17

На Южном Урале дорожает проезд в пригородных автобусах

На Южном Урале дорожает проезд в пригородных автобусах

В ряде муниципалитетов Челябинской области подорожал проезд в пригородных автобусах.

Как сообщили корреспонденту агентства в администрации Коркинского района, местное автотранспортное предприятие решило повысить цены на билеты в автобусах пригородного сообщения с 21 января. В качестве причины называется увеличение расходов на перевозку пассажиров.

Теперь за поездку из Коркино и поселка Роза в Челябинск придется заплатить 90 рублей. Цена билета на маршруте «Первомайский – Челябинск» составит 100 рублей, «Коркино – Тугайкуль» – 105 рублей, «Дубровка – Челябинск» – 70 рублей. Провоз багажа на всех маршрутах бесплатный.

«Новый День – Челябинск» , и

Кроме Коркинского района, проезд в пригородных автобусах с 21 января подорожает в соседних Еманжелинском и Еткульском районах. Пассажирскими перевозками в муниципалитетах занимается одна организация – ООО «ЕСТА».

С завтрашнего дня стоимость проезда одного километра увеличится на 10 копеек: с 1,95 до 2,05 рублей.

Так, добраться из Еманжелинска до Челябинска можно будет за 115 рублей, до Красногорского – за 53 рубля. За поездку из Еткуля в областной центр придется заплатить 91 рубль.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 20.01.17

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