Кто бы сомневался: в пригороде Челябинска зафиксировали превышение ПДК вредных веществ

Публикации за 20.01.17

Рядом с Коркинском разрезом зафиксировали превышение ПДК загрязняющих веществ.

Как сообщили агентству «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в связи с наступлением неблагоприятных метеорологических условий, продолжающихся по настоящее время, с 17 января ведомство проводит отбор проб воздуха на территории Коркино, Копейска и Челябинска.

После многочисленных обращений жителей региона на задымление атмосферного воздуха выбросами Коркинского разреза, специалисты управления начали административное расследование в отношении ОАО «Челябинская угольная компания».

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Превышение гигиенических нормативов выявлено в поселке Роза: среднесуточная концентрация взвешенных веществ в атмосфере превысила ПДК в 2,3 раза, по содержанию бенз(а)пирена среднесуточная концентрация составила 4,3ПДК.

Лабораторные исследования атмосферного воздуха на территории южноуральских муниципалитетов продолжаются.

Данные по состоянию атмосферного воздуха в Челябинске специалисты Роспотребнадзора пока не озвучили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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