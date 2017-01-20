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Челябинск

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Публикации за 20.01.17

Кто бы сомневался: в пригороде Челябинска зафиксировали превышение ПДК вредных веществ

Кто бы сомневался: в пригороде Челябинска зафиксировали превышение ПДК вредных веществ

Рядом с Коркинском разрезом зафиксировали превышение ПДК загрязняющих веществ.

Как сообщили агентству в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в связи с наступлением неблагоприятных метеорологических условий, продолжающихся по настоящее время, с 17 января ведомство проводит отбор проб воздуха на территории Коркино, Копейска и Челябинска.

После многочисленных обращений жителей региона на задымление атмосферного воздуха выбросами Коркинского разреза, специалисты управления начали административное расследование в отношении ОАО «Челябинская угольная компания».

«Новый День – Челябинск» , и

Превышение гигиенических нормативов выявлено в поселке Роза: среднесуточная концентрация взвешенных веществ в атмосфере превысила ПДК в 2,3 раза, по содержанию бенз(а)пирена среднесуточная концентрация составила 4,3ПДК.

Лабораторные исследования атмосферного воздуха на территории южноуральских муниципалитетов продолжаются.

Данные по состоянию атмосферного воздуха в Челябинске специалисты Роспотребнадзора пока не озвучили.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.01.17

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