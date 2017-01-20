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Челябинск

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Публикации за 20.01.17

Прокуроры выявили почти сотню нарушений закона о долевом строительстве в Челябинской области

Прокуроры выявили почти сотню нарушений закона о долевом строительстве в Челябинской области

В деятельности строительных компаний Южного Урала выявили почти сотню нарушений закона о долевом строительстве.

Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе работы в сфере защиты прав участников долевого строительства сотрудники ведомства выявили в 2016 году 93 нарушения закона. 23 должностных лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, оспорен один незаконный правовой акт, объявлено 10 предостережений, возбуждено 2 уголовных дела о нецелевом расходовании средств дольщиков.

Среди нарушений несоблюдение сроков передачи объектов долевого строительства, непредставление в контролирующий орган ежеквартальной отчетности, несвоевременное направление дольщикам уведомлений о переносе сроков ввода домов, привлечение средств до государственной регистрации договоров долевого участия (ДДУ), отказ строителей устранить обнаруженные недостатки в рамках гарантийного срока.

Наибольшее распространение получили случаи отказа застройщиков от перестрахования гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по передаче жилых помещений в связи с банкротством страховых компаний.

«Новый День – Челябинск» , и

Не единичны случаи необоснованного включения в договоры долевого участия условий, непредусмотренных действующим законодательством. Так, ряд челябинских застройщиков прописали в ДДУ запрет на соразмерное уменьшение стоимости приобретаемых квартир в случае расхождения при приемке их фактической и проектной площадей, а также условие об установлении гарантийного срока с момента ввода дома в эксплуатацию, а не с момента передачи жилого помещения. После вмешательства прокуратуры незаконные положения из договоров исключены.

Как уже сообщал , в Челябинской области 116 застройщиков возводят 311 жилых домов с привлечением средств дольщиков. Строительные компании заключили с южноуральцами 18,5 тысячи договоров долевого участия. Объем рынка долевого строительства в регионе оценивается в 29,5 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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