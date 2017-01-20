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Челябинск

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Публикации за 20.01.17

Южноуралец, убивший бабушку из-за квартиры, получил 18,5 лет «строгача»

Южноуралец, убивший бабушку из-за квартиры, получил 18,5 лет «строгача»

Челябинец, расправившийся с родной бабушкой из-за квартиры, приговорен к 18,5 года колонии строгого режима.

Как сообщили агентству в пресс-службе Челябинского областного суда, мужчина признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, повлекшем лишения права гражданина на жилое помещение, а также в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление.

В 2014 году челябинец уговорил 81-летнюю бабушку оформить на него нотариальную доверенность на распоряжение всем ее движимым и недвижимым имуществом. После этого он продал квартиру старушки за 2 миллиона рублей своей будущей теще. Опасаясь, что бабушка расскажет о мошенничестве, он расправился с ней, зарубив топором и закопав тело в садовом товариществе. После этого еще какое-то время получал за нее пенсию.

Уже в 2015 году новая владелица квартиры подарила ее дочери, на которой женился преступник.

«Новый День – Челябинск» , и

По итогам рассмотрения дела Челябинский областной суд приговорил южноуральца к 18 годам 6 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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