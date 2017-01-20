Южноуральским браконьерам объявлена война… Обещали подключиться росгвардейцы

Публикации за 20.01.17

Росгвардия обещала южноуральским егерям помощь в борьбе с браконьерами.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области, на Южном Урале процветает незаконный отстрел диких животных. Об этом заявили егеря охотхозяйств, обратившиеся к общественникам за помощью.

При этом большая часть браконьеров остается безнаказанной, так как егеря не имеют права на составление протокола. Сейчас по закону такими полномочиями обладают правоохранители, государственные инспекторы (это 22 человека на всю Челябинскую область), а также егеря тех охотничьих хозяйств, с которыми заключены специальные соглашения (всего 31 хозяйство из 116). Для столь большой территории, как Южный Урал, этих кадров катастрофически не хватает.

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Однако вскоре ситуация может измениться. Так, уже в ближайшее время абсолютно все егеря региона смогут получить полномочия для задержания браконьеров, заверили в министерстве экологии Челябинской области. Для этого нужно будет сдать экзамен на знание федеральных и региональных законов, а также правил оформления актов. Первый экзамен состоится 15 марта этого года. Те, кто пройдут его, получат удостоверения охотничьего инспектора.

Бороться с браконьерами готовы и в управлении Росгвардии по Челябинской области. При этом совместные рейды егерей и росгвардейцев будут проводиться не только в сезон охоты, но и после его завершения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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