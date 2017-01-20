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Челябинск

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Публикации за 20.01.17

Эко-Васюки: главную «яму» Южного Урала собираются сделать экологической столицей Россией

Эко-Васюки: главную «яму» Южного Урала собираются сделать экологической столицей Россией

К 2050 году Челябинск планируют превратить в эко-столицу России.

Как сообщили агентству в мэрии, в рамках продолжающейся работы над Стратегией развития южноуральской столицы 4 и 5 февраля состоится форсайт-сессия «Будущее города Челябинск 2050».

Форум, участниками которого станут, в том числе, специалисты курса «Маркетинг и бренд-менеджмент» Британской высшей школы дизайна (Москва), будут посвящены двум направлениям: «Челябинск – экогород» и «Будущее культурного и интеллектуального досуга молодежи».

В рамках первой темы планируется рассмотреть вопросы: «Как стать эко-столицей России к 2050 году?», «Какие тренды формируют эко-будущее города?», «Какие новые возможности для бизнеса могут появиться с учетом эко-направленности города?».

«Новый День – Челябинск» , и

Стоит отметить, что тема превращения южноуральской столицы в экологически чистый город обсуждается не один десяток лет, однако до сих пор не предпринято никаких конкретных мер в этом направлении. Более того с каждым годом по всем направлениям защиты окружающей среды: воздух, вода, почва и переработка отходов – ситуация только усугубляется.

Так, массовая застройка берегов единственного питьевого источника – Шершневского водохранилища – привела к резкому ухудшению качества воды. Сегодня водоем характеризуется как «очень загрязненный».

О состоянии воздуха в южноуральской столице сегодня не говорит только ленивый: ясное небо над головой челябинцы видят лишь, когда в город приезжает президент, премьер-министр и другие «высокие гости».

О судьбе предложений, призванных в неопределенном будущем избавить город от вредных выбросов, озвученных руководством Челябинской области на заседании Госсовета в декабре прошлого года, до сих пор ничего неизвестно. Примут ли их федеральные власти, остается загадкой.

При этом городские власти присваивают звание «Почетный гражданин» владельцу одного из главных отравителей воздуха – Челябинского электрометаллургического комбината.

Единственная проблема, которая вроде бы сдвинулась с мертвой точки, это ликвидация свалки в городской черте. В рамках федерального проекта «Чистая страна» региону пообещали более 1 миллиарда рублей на рекультивацию.

Проблемой загрязнения почвы в Челябинске вообще никто не занимается, хотя серьезное превышение солей тяжелых металлов в плодородном слое зафиксировано во всех районах города – «чистых» территорий не осталось.

Принять участие в форсайт-сессии «Будущее города Челябинск 2050» смогут все желающие. Регистрация открыта до 31 января.

Челябинск, Юлия Малецкая

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