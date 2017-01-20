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Челябинск

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Публикации за 20.01.17

Сэкономили: в Карабаше после ремонта теплоизоляции на сетях отопления трубы кутают в старые ковры и шубы (ФОТО)

Сэкономили: в Карабаше после ремонта теплоизоляции на сетях отопления трубы кутают в старые ковры и шубы (ФОТО)

В Карабаше ремонт тепловых сетей только ухудшил их состояние.

Как сообщили агентству в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты проекта «За честные закупки» выявили нарушения в реализации госконтракта по ремонту теплоизоляции сетей отопления в Карабаше. Из 13 объектов ни один не соответствует заявленной конкурсной документации.

В ноябре 2016 года городские власти сообщили о проведении аукциона на выполнение соответствующих работ. По условиям муниципального контракта исполнитель был обязан за четыре дня провести работу по теплоизоляции участков инженерных коммуникаций по 13 адресам, где трубы проложены по земле.

Новый День: Сэкономили: в Карабаше после ремонта теплоизоляции на сетях отопления трубы кутают в старые ковры и шубы (ФОТО)

Заявленная начальная максимальная цена контракта составила почти 2 миллиона рублей. По итогам конкурсной процедуры победителем признана компания, предложившая чуть более 1 миллиона рублей (падение по цене 47,4%).

Такое радикальное сокращение стоимости контракта насторожило общественников. «Изучив конкурсную документацию, просчитав смету, эксперты проекта пришли к выводу, что выполнить условия контракта может только меценат, потому что по факту стоимость работ должна значительно превысить миллион рублей», – рассказывает один из активистов.

Новый День: Сэкономили: в Карабаше после ремонта теплоизоляции на сетях отопления трубы кутают в старые ковры и шубы (ФОТО)

Впрочем, выехав на место, общественники никаких меценатов не нашли. Зато выяснили, что материалы, заявленные в конкурсной документации, либо не использованы, либо применены не в полном объеме – не была проведена огрунтовка металлических поверхностей, нет выравнивающего слоя рубероида и упругой оболочки, стрип-лента применяется фрагментарно. На ряде объектов остались участки старой теплоизоляции.

«Новый День – Челябинск» , и

«Целью ремонта было повышение работоспособности и обеспечение бесперебойного теплоснабжения в Карабаше. Однако выявленные нами нарушения говорят об ухудшении эксплуатационных возможностей и снижении срока службы теплоизоляции. Недавно отремонтированные трубы уже дополнительно утеплены старыми коврами и шубами», – возмущается руководитель региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» Антон Неверов.

Новый День: Сэкономили: в Карабаше после ремонта теплоизоляции на сетях отопления трубы кутают в старые ковры и шубы (ФОТО)
Новый День: Сэкономили: в Карабаше после ремонта теплоизоляции на сетях отопления трубы кутают в старые ковры и шубы (ФОТО)

Активисты челябинского отделения ОНФ намерены обратить внимание администрации Карабаша на сомнительное качество работ, проведенных по госконтракту. Также общественники готовят обращение в контрольно-надзорные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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