В Аше спасатели помешали снежной лавине разрушить жилые дома (ФОТО)

Публикации за 20.01.17

В Аше предотвратили угрозу обрушения снежной лавины на дома.

Как сообщили агентству «Новый День» в ГУ МЧС России по Челябинской области, несколько лет назад в городе были случаи неконтролируемого схода снега с горы, находящейся в 50 метрах от частных домов на улице Горная.

Лавины разрушили надворные постройки нескольких домовладений, расположенных у подножия хребта.

Напомним, этой зимой в Аше выпало очень много снега, поэтому жители улицы Горной, опасаясь схода лавины, обратились за помощью к спасателям.

Ашинские пожарные вместе с коллегами из Усть-Катавского поисково-спасательного отряда в течение 5 часов при помощи специального инструмента убрали снежные пласты и шапки.

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Отметим, горнозаводская зона Челябинской области является одним из лавиноопасных районов России.

Чтобы не попасть в снежную лавину спасатели советуют не выходить в горы в непогоду. Если опасной ситуации избежать не удалось, а снежные массы начали срываться достаточно далеко, необходимо попытаться уйти с пути лавины или укрыться, например, за выступом скалы (прятаться за молодыми деревьями нельзя).

Если лавина все-таки настигла, плавательными движениями рук надо стараться держаться на поверхности, перемещаясь к краю, где скорость ниже. Если сил не осталось, необходимо принять позу эмбриона, прикрыв нос и рот.

Когда лавина остановилась, надо попытаться выпрямиться и создать как можно большее пространство около лица и груди – это поможет дышать. Можно попытаться откопаться, определив нужное направление – вверх с помощью слюны, дав ей вытечь изо рта.

Кричать в лавине бесполезно – снег полностью поглощает звуки, а на крики тратится масса кислорода и тепла. Главное, по словам спасателей, не терять самообладания, не давать себе уснуть. Известны случаи, когда из-под лавины спасали людей на пятые и даже тринадцатые сутки.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 20.01.17

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