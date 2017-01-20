Курорты Челябинской области стали вторыми по популярности в России

Публикации за 20.01.17

Курорты Южного Урала вошли в число лидеров по популярности среди туристов в новогодние каникулы 2017 года. Таковы данные аналитического агентства «ТурСтат».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральские курорты уступили только Сочи.

«Самые популярные курорты в России в новогодние праздники находятся в Сочи (Красная Поляна), на Южном Урале (Солнечная долина и Завьялиха), в Кузбассе (Шерегеш), в Карачаево-Черкесии (Архыз и Домбай), в Саратовской области (Хвалынск) и в Кабардино-Балкарии (Приэльбрусье)», – отмечают эксперты.

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Безоговорочным лидером стал Сочи, горнолыжные курорты которого в новогодние праздники посетили 355 тысяч туристов. На Южном Урале побывали 180 тысяч человек. На Шерегеше в Кемеровской области насчитали 140 тысяч посетителей. Из курортов, оказавшихся за пределами тройки лидеров, ни один не преодолел планку в 100 тысяч человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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