Российские ученые предложили отправить сокровища культуры на Луну

Публикации за 20.01.17

Ученые МИФИ и Института астрономии РАН предложили сделать из Луны гигантский музей-сейф для сокровищ культуры.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», по мнению специалистов Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Института астрономии РАН, естественный спутник Земли может стать подлинным спасением для создававшихся на протяжении всей истории человечества памятников материальной культуры.

«Планета Земля является не самым безопасным местом для предметов, которые культурное человечество желало бы сохранить для потомков в первозданном виде, – цитирует «Российская газета» доклад исследователей. – Луна – гораздо более подходящее место для использования в качестве гигантского музея и одновременно сейфа».

Главное преимущество Луны в том, что в ее разреженной атмосфере невозможны пожары или распространение вредоносных бактерий. Также она избавлена от таких привычных для нашей планеты явлений, как цунами и землетрясения.

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Помимо огромных музеев-хранилищ, где можно смело разместить предметы из любого материала, под поверхностью Луны удастся «спрятать» и базальтовые копии архитектурных памятников землян, рассуждают российские ученые.

Все эти возможности делают спутник Земли интересным для частных инвестиций. Например, за определенную (и весьма внушительную, надо полагать) плату здесь можно строить частные сокровищницы и даже персональные убежища на случай, если на родной планете что-то пойдет не так. Или, к примеру, в стране к власти придет не тот президент.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.01.17

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