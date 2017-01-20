NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 20.01.17

Российские ученые предложили отправить сокровища культуры на Луну

Российские ученые предложили отправить сокровища культуры на Луну

Ученые МИФИ и Института астрономии РАН предложили сделать из Луны гигантский музей-сейф для сокровищ культуры.

Как передает корреспондент агентства , по мнению специалистов Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Института астрономии РАН, естественный спутник Земли может стать подлинным спасением для создававшихся на протяжении всей истории человечества памятников материальной культуры.

«Планета Земля является не самым безопасным местом для предметов, которые культурное человечество желало бы сохранить для потомков в первозданном виде, – цитирует «Российская газета» доклад исследователей. – Луна – гораздо более подходящее место для использования в качестве гигантского музея и одновременно сейфа».

Главное преимущество Луны в том, что в ее разреженной атмосфере невозможны пожары или распространение вредоносных бактерий. Также она избавлена от таких привычных для нашей планеты явлений, как цунами и землетрясения.

«Новый День – Челябинск» , и

Помимо огромных музеев-хранилищ, где можно смело разместить предметы из любого материала, под поверхностью Луны удастся «спрятать» и базальтовые копии архитектурных памятников землян, рассуждают российские ученые.

Все эти возможности делают спутник Земли интересным для частных инвестиций. Например, за определенную (и весьма внушительную, надо полагать) плату здесь можно строить частные сокровищницы и даже персональные убежища на случай, если на родной планете что-то пойдет не так. Или, к примеру, в стране к власти придет не тот президент.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.01.17

Курорты Челябинской области стали вторыми по популярности в России. / Жаворонки vs совы: уральские бизнесмены предпочитают вести бизнес после обеда. / В Аше спасатели помешали снежной лавине разрушить жилые дома (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter