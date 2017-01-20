В Челябинской области ограничено движение по автодороге М-5

Публикации за 20.01.17

На Южном Урале запрещено движение грузовиков по участку автодороги М-5.

Как сообщили агентству «Новый День» в управлении автодорог «Южный Урал», ограничение действует с 18 часов 20 января до 08 часов субботы, 21 января на трассе М-5, на участке с 1548 километра по 1705 километр.

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Временный запрет на движение для грузовых автомобилей связан с обильным снегопадом и вводится для беспрепятственной расчистки трассы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.01.17

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