Дружиной по беспределу: жители челябинского микрорайона решили бороться с криминалом самостоятельно

Публикации за 20.01.17

Жители челябинского микрорайона Парковый-2 собирают добровольную народную дружину.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», предложение организовать инициативную группу для обеспечения собственной безопасности горожане обсуждают в соцсетях.

По словам активистов, необходимость создания народной дружины вызвана неблагоприятной обстановкой в микрорайоне и бездействием правоохранительных органов. Едва ли не каждую ночь из оставленных во дворах автомобилей сливают бензин, крадут аккумуляторы, в подъездах ночуют наркоманы. Нередки случаи вооруженных нападений на жителей микрорайона и их родственников.

Напомним, 31 декабря во дворе дома №14 по улице Петра Сумина прохожий сделал автомобилисту замечание из-за парковки на тротуаре. В ходе словесной перепалки владелец машины воткнул обидчику в голову отвертку.Пострадавшим оказался 43-летний работник местной управляющей компании, направлявшийся в гости к сыну. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали. После проведенной операции пациент пришел в себя, однако перестал узнавать близких. По факту умышленного причинения тяжкого вреда возбудили уголовное дело.

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Судя по комментариям в соцсетях, многие парковчане, большинство из которых женщины с детьми, к идее создания отряда борцов с преступностью относятся положительно, предполагая, что народная дружина, наконец, решит проблему «пьянок и гулянок» на детских площадках.

Организаторы уверяют, что повторения истории «Трезвых дворов» с их сомнительными методами в данном случае не будет. «Никакого линчевания быть не должно категорически. Все в рамках УК РФ. Официальный статус, гарантированный УВД. Официальные полномочия. Со своей стороны могу предложить материально-техническую базу – рации, спецсредства и прочее», – написал в группе «Парковый-2» доброволец, работающий в службе безопасности местного магазина.

В настоящий момент организаторы проводят отбор желающих. Предпочтение отдают крепким молодым людям, бывшим правоохранителям, военным, гражданам, имеющим лицензию на хранение и ношение оружия. Ближайший сбор дружинников состоится в субботу, 21 января, в 14 часов.

Челябинск, Юлия Димова

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