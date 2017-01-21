Крупный пожар в Челябинске: горит деревообрабатывающий цех

Публикации за 21.01.17

Челябинск, Январь 21 (Новый День, Виктор Елисеев) – В Челябинске десятки пожарных тушат крупный пожар, охвативший столярный цех.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сообщение о возгорании на улице Механической в Калининском районе на пульт диспетчера поступило сегодня в 07:05.

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Вспыхнул деревообрабатывающий цех. Площадь горения составляет 800 квадратных метров. При тушении пожара задействовано от МЧС России 12 единиц техники и 52 человека.

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