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Челябинск

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Публикации за 21.01.17

Движение грузовиков по М-5 в Челябинской области закрыто до вечера 21 января

Движение грузовиков по М-5 в Челябинской области закрыто до вечера 21 января

Росавтодор продлил ограничение движения большегрузов в Челябинской области.

Как сообщили агентству  в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, временное ограничение на движение грузовых транспортных средств по федеральной трассе М-5 на участке с 1 тысяча 548 до 1 тысячи 780 километра продлено до 20:00 (время местное) 21 января.

«Новый День – Челябинск» ,  и 

Напомним, движение грузовиков на этом участке было закрыто с 18:00 пятницы, 20 января. Причиной послужили обильные осадки и сильный гололед.

Водителей легкового транспорта просят по возможности воздержаться от поездок в направлении Уфы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.01.17

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