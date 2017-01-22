В Челябинской области под колесами иномарки погиб подросток

Публикации за 22.01.17

Южноуральская полиция выясняет подробности гибели несовершеннолетнего в ДТП.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 21 января, около 08:00 в Верхнем Уфалее.

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Рядом с заводом «Металлист» поселка Строителей 58-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Санта Фе», сбил переходившего дорогу несовершеннолетнего пешехода. 17-летний подросток от полученных травм скончался на месте.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.01.17

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