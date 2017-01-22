Южноуральские полицейские открыли огонь, чтобы остановить пьяного лихача

Публикации за 22.01.17

В Челябинской области полицейские открыли огонь по машине с пьяным водителем.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел рано утром 22 января в Красноармейском районе.

В селе Канашево инспектор ГИБДД попытался остановить автомобиль ВАЗ-2106, несшийся по населенному пункту на высокой скорости. Однако водитель легковушки проигнорировал требование полицейского, лишь увеличив скорость.

Сотрудники полиции бросились в погоню за нарушителем, включив проблесковые маячки и сирену. После того, как неоднократные требования остановиться не подействовали на мужчину, полицейские открыли огонь: сначала в воздух, а затем по автомобилю. Только тогда водитель ВАЗа остановился. В результате задержания никто не пострадал.

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За рулем отечественной легковушки оказался 30-летний местный житель. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время мужчина нигде не работает, водительского удостоверения не имеет.

Административные материалы в отношении южноуральца о неповиновении полиции, а также управлении автомобилем без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения сотрудники полиции передали в мировой суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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