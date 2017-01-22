В Челябинске задержали грузовик, набитый артиллерийскими снарядами

Публикации за 22.01.17

В Челябинске задрежали фуру, наполненную боеприпасами.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел ночью 21 января в Тракторозаводском районе.

Наряд ГИБДД остановил фуру для досмотра на улице Героев Танкограда. Каково же было удивление полицейских, когда в грузовом отделении они обнаружили полторы тысячи артиллерийских снарядов.

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На место были вызваны кинолог и взрывотехник. Изучив груз, эксперты выяснили, что взрывателей и взрывчатых веществ в снарядах нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.01.17

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