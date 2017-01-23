Южный Урал завалит снегом

Публикации за 23.01.17

В Челябинскую область пришли затяжные снегопады.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», до конца недели синоптики прогнозируют на Южном Урале осадки.

Так, по данным Челябинского ЦГМС, в понедельник, 23 января, в регионе ожидаются небольшие, местами – умеренные осадки. Во вторник снегопады усилятся. Согласно расчетам Gismeteo, этот день станет самым «снежным» за неделю для Челябинска. В целом же, снег будет идти ежедневно.

Следует отметить, что, несмотря на снегопады, обычно смягчающие температуру, во второй половине недели ожидается усиление морозов. Если с понедельника по среду днем будет около 10 градусов ниже ноля, а ночью – около -15, то в четверг ночью столбик термометра опустится до 23 мороза, а днем – до -19.

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В пятницу, 27 января, ночью ожидается -23, днем – 22 градуса мороза. А вот к выходным вновь потеплеет: в субботу днем синоптики обещают -13 градусов Цельсия. В воскресенье ночью -12 градусов, днем – 8 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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