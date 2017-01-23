NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 23.01.17

Южный Урал завалит снегом

Южный Урал завалит снегом

В Челябинскую область пришли затяжные снегопады.

Как передает корреспондент агентства , до конца недели синоптики прогнозируют на Южном Урале осадки.

Так, по данным Челябинского ЦГМС, в понедельник, 23 января, в регионе ожидаются небольшие, местами – умеренные осадки. Во вторник снегопады усилятся. Согласно расчетам Gismeteo, этот день станет самым «снежным» за неделю для Челябинска. В целом же, снег будет идти ежедневно.

Следует отметить, что, несмотря на снегопады, обычно смягчающие температуру, во второй половине недели ожидается усиление морозов. Если с понедельника по среду днем будет около 10 градусов ниже ноля, а ночью – около -15, то в четверг ночью столбик термометра опустится до 23 мороза, а днем – до -19.

«Новый День – Челябинск» , и

В пятницу, 27 января, ночью ожидается -23, днем – 22 градуса мороза. А вот к выходным вновь потеплеет: в субботу днем синоптики обещают -13 градусов Цельсия. В воскресенье ночью -12 градусов, днем – 8 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.01.17

23 января ожидаются следующие события – Челябинск. / Фейерверк эмоций. Гороскоп РИА «Новый День» на февраль 2017. / В Челябинске задержали грузовик, набитый артиллерийскими снарядами.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter