Фривольная переписка стоила челябинке 35 тысяч рублей

Публикации за 23.01.17

Шантажист выудил у челябинки 35 тысяч рублей за откровенность в Интернете.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Тракторозаводском районном суде Челябинска, житель города признан виновным в вымогательстве под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего.

Как выяснилось в ходе следствия, мужчина познакомился со своей жертвой в Интернете. Их переписка достаточно быстро стала слишком откровенной. А в феврале 2016 года виртуальный знакомый потребовал у женщины 38 тысяч рублей, пригрозив в противном случае поделиться ее признаниями с публикой.

В течение следующих 3 месяцев челябинка передала шантажисту 13 тысяч рублей, сотовый телефон, планшет и ноутбук – в общей сложности, на 35 тысяч рублей.

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В суде вымогатель полностью признал свою вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке (в таком случае наказание не может превышать двух третей максимального срока). Потерпевшая не возражала против этого.

В итоге шантажист получил 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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