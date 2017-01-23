Челябинские власти похвастались: три команды КВН попали в «телек». Самая крутая от «родины» отказалась

Публикации за 23.01.17

Власти Челябинска возгордились успехами местных кавээнщиков: сразу три команды попали в телевизионные лиги. Правда, одна из них будет выступать за другой регион.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», сегодня руководство управления по делам молодежи южноуральской столицы отчиталось об итогах сочинского фестиваля КВН.

«Впервые в истории три челябинские команды прошли в телевизионные лиги: одна в высшую и две в премьер-лигу», – сообщил начальник ведомства Сергей Авдеев.

Мэр Евгений Тефтелев поручил начальнику управления информационной политики Владимиру Сафонову «похвалить» кавээновские команды, выдав информацию в прессу.

«Любое достижение, которое город Челябинск достигает, я стараюсь, чтобы мы это дело не забыли и сказали ребятам «спасибо». В том числе это одна из визитных карточек Челябинска. Три команды – это приятно», – порадовался градоначальник.

Отметим, в премьер-лигу попали «Девичья сборная ЮУрГУ» и «Театр уральского зрителя». А вот в составе участников высшей лиги 2017 года на официальном сайте Клуба веселых и находчивых ни одной команды от Челябинска не значится.

Вероятно, Сергей Авдеев, докладывая мэру, имел в виду группу «Наполеон Динамит», последние два года выступавшую от Челябинска в премьер-лиге. «Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Однако в высшей лиге команда будет представлять Тюменскую область. Более того, на фестивале в Сочи «Наполеон Динамит» уже играл за соседний регион, о чем не мог не знать Авдеев.

«Решение команды сменить квн-овскую прописку выглядит вполне логично, учитывая то, что в ее составе у тюменцев есть свои люди: Евгений Хохлов и Артем Смирнов раньше играли в КВН в нашем городе», – сообщал тюменский портал «Nashgorod.ru».

По мнению поклонников игры, «переезд» «Наполеона» связан, прежде всего, с финансированием: в Тюменской области денег дают больше, чем в Челябинской.

Челябинск, Юлия Малецкая

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