NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 23.01.17

Челябинские власти похвастались: три команды КВН попали в «телек». Самая крутая от «родины» отказалась

Челябинские власти похвастались: три команды КВН попали в «телек». Самая крутая от «родины» отказалась

Власти Челябинска возгордились успехами местных кавээнщиков: сразу три команды попали в телевизионные лиги. Правда, одна из них будет выступать за другой регион.

Как передает корреспондент агентства , сегодня руководство управления по делам молодежи южноуральской столицы отчиталось об итогах сочинского фестиваля КВН.

«Впервые в истории три челябинские команды прошли в телевизионные лиги: одна в высшую и две в премьер-лигу», – сообщил начальник ведомства Сергей Авдеев.

Мэр Евгений Тефтелев поручил начальнику управления информационной политики Владимиру Сафонову «похвалить» кавээновские команды, выдав информацию в прессу.

«Любое достижение, которое город Челябинск достигает, я стараюсь, чтобы мы это дело не забыли и сказали ребятам «спасибо». В том числе это одна из визитных карточек Челябинска. Три команды – это приятно», – порадовался градоначальник.

Отметим, в премьер-лигу попали «Девичья сборная ЮУрГУ» и «Театр уральского зрителя». А вот в составе участников высшей лиги 2017 года на официальном сайте Клуба веселых и находчивых ни одной команды от Челябинска не значится.

Вероятно, Сергей Авдеев, докладывая мэру, имел в виду группу «Наполеон Динамит», последние два года выступавшую от Челябинска в премьер-лиге. «Новый День – Челябинск» , и

Однако в высшей лиге команда будет представлять Тюменскую область. Более того, на фестивале в Сочи «Наполеон Динамит» уже играл за соседний регион, о чем не мог не знать Авдеев.

«Решение команды сменить квн-овскую прописку выглядит вполне логично, учитывая то, что в ее составе у тюменцев есть свои люди: Евгений Хохлов и Артем Смирнов раньше играли в КВН в нашем городе», – сообщал тюменский портал «Nashgorod.ru».

По мнению поклонников игры, «переезд» «Наполеона» связан, прежде всего, с финансированием: в Тюменской области денег дают больше, чем в Челябинской.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 23.01.17

Фривольная переписка стоила челябинке 35 тысяч рублей. / Южный Урал завалит снегом. / 23 января ожидаются следующие события – Челябинск.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter