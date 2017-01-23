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Челябинск

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Публикации за 23.01.17

В Челябинске экономят на «скорой»: водители получают в два раза меньше, чем в соседних регионах, автопарк изношен

В Челябинске экономят на «скорой»: водители получают в два раза меньше, чем в соседних регионах, автопарк изношен

В Челябинске водители службы скорой помощи пожаловались на низкие зарплаты и старые автомобили. Власти города пообещали «посмотреть и разобраться».

Как передает корреспондент агентства , сотрудники экстренной службы недовольны заработной платой, не соответствующей тяжелым условиям труда.

По словам водителей, они получат от 12 тысяч до 18 тысяч рублей, при этом, например, в Екатеринбурге за аналогичную работу платят 35 тысяч, а в Перми – 38 тысяч рублей.

Условия труда у челябинских водителей службы скорой помощи суровые: ездить приходится на изношенных машинах, постоянно ломающихся по дороге на вызов, с неработающими печками. Более новые импортные спецавтомобили простаивают в гаражах из-за поломок и отсутствия денег на дорогие запчасти.

«Новый День – Челябинск» , и

Глава Челябинска Евгений Тефтелев сообщил сегодня, что он в курсе ситуации.

«Наталью Петровну Котову я попросил внедриться в эту тему. Посмотреть действительный уровень зарплат. Вопросом автомобилей, которые сегодня на скорых работают, она с Рединым Евгением Владимировичем занимается. Хочу сказать, что мы нашли позитивный отклик от Редина, смотрим в какие программы нам можно войти в этой части. Ну, а по зарплате они там разберутся, посмотрят».

Челябинск, Юлия Малецкая

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