В Челябинске экономят на «скорой»: водители получают в два раза меньше, чем в соседних регионах, автопарк изношен

Публикации за 23.01.17

В Челябинске водители службы скорой помощи пожаловались на низкие зарплаты и старые автомобили. Власти города пообещали «посмотреть и разобраться».

Как передает корреспондент агентства «Новый День», сотрудники экстренной службы недовольны заработной платой, не соответствующей тяжелым условиям труда.

По словам водителей, они получат от 12 тысяч до 18 тысяч рублей, при этом, например, в Екатеринбурге за аналогичную работу платят 35 тысяч, а в Перми – 38 тысяч рублей.

Условия труда у челябинских водителей службы скорой помощи суровые: ездить приходится на изношенных машинах, постоянно ломающихся по дороге на вызов, с неработающими печками. Более новые импортные спецавтомобили простаивают в гаражах из-за поломок и отсутствия денег на дорогие запчасти.

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Глава Челябинска Евгений Тефтелев сообщил сегодня, что он в курсе ситуации.

«Наталью Петровну Котову я попросил внедриться в эту тему. Посмотреть действительный уровень зарплат. Вопросом автомобилей, которые сегодня на скорых работают, она с Рединым Евгением Владимировичем занимается. Хочу сказать, что мы нашли позитивный отклик от Редина, смотрим в какие программы нам можно войти в этой части. Ну, а по зарплате они там разберутся, посмотрят».

Челябинск, Юлия Малецкая

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