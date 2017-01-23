Полуторогодовалому магнитогорцу открутили пальцы мясорубкой

Публикации за 23.01.17

В Челябинской области полуторогодовалый малыш потерял пальцы в мясорубке.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел вечером 21 января в квартире одного из домов по улице Карла Маркса в Магнитогорске.

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Полуторогодовалый малыш, заигравшись, засунул руку в мясорубку. Ребенка госпитализировали в больницу. Врачи зафиксировали травматическую ампутацию трех пальцев, сообщив о ЧП в правоохранительные органы.

Полиция Магнитогорска устанавливает обстоятельства происшедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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