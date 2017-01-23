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Челябинск

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Публикации за 23.01.17

«Это вам не бани воровать!»: в Челябинской области украли киоск

«Это вам не бани воровать!»: в Челябинской области украли киоск

В Копейске воры смылись вместе с украденным киоском.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел вчера, 22 января, в копейском поселке Горняк. Хозяин киоска обратился за помощью к участникам интернет-сообщества.

«Это вам не бани воровать! Товарищи, нужна помощь! – написал копейчанин. – Вчера, 22 января, с частного участка, где строится дом, украли огромный киоск (сине-белый с ржавчиной), несколько поддонов кирпича и газоблока». По словам пострадавшего, свою поживу воры могли увезти с помощью огромного крана с длинной стрелой, так как участок засыпан снегом высотой в несколько десятков сантиметров.

«Может, кто-то обратил внимание, что мимо едет машина с киоском, он очень большой», – спрашивает владелец.

«Новый День – Челябинск» , и

Пользователи интернет-сообщества поделились похожими историями. «В соседнем городе кто-то ночью целый забор из профлиста украл», – написал один из них. Еще один пожаловался, что у него самого украли гараж из охраняемого кооператива. А в Хабаровске однажды и вовсе из депо угнали трамвай, припомнил третий. «Такими темпами, скоро и здания пропадать станут», – опасливо резюмировал еще один участник обсуждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.01.17

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